Терапевт раскрыла, от какой еды и напитков нужно отказаться в жару Терапевт Чиркова: в жару нужно отказаться от алкоголя и сладкой газировки

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В жару лучше отказаться от употребления спиртных напитков, сладкой газировки, чрезмерно жирной и соленой пищи, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила, что предпочтение лучше отдать овощам и диетическому мясу.

Сократите время пребывания на солнце, особенно в часы максимальной активности с 11:00 до 17:00. Носите просторные вещи светлых тонов из натуральных тканей, защищающие все тело от прямых солнечных лучей. Носите головной убор. Пейте не менее 1,5–2 литров чистой негазированной воды. Откажитесь от спиртного, жирной, соленой пищи, не курите, ешьте больше овощей и диетического мяса, — подчеркнула Чиркова.

По ее словам, также стоит снизить интенсивность физических нагрузок, особенно на улице, или перенести их на раннее утро, поздний вечер или в помещение. Чиркова напомнила, что при использовании кондиционера нужно поддерживать температуру на уровне минимум 23 градусов Цельсия.

Снизьте интенсивность физических нагрузок, особенно на улице, тренировки перенесите в помещение или на раннее утро и поздний вечер, восполняйте потерянную жидкость. При использовании кондиционера не понижайте температуру воздуха менее 23 ℃, чтобы избежать резких перепадов, — подытожила Чиркова.

Невролог Елена Беленко ранее порекомендовала следить за питьевым режимом в жаркие дни. Она также посоветовала добавлять в меню богатые магнием продукты, например орехи, зелень, бананы и авокадо.