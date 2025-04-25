Стоматолог рассказала, как правильно чистить зубы при воспаленных деснах Стоматолог Озрокова: при воспаленных деснах нужно чистить зубы мягкой щеткой

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При воспалении десен необходимо чистить зубы щеткой с мягкой щетиной, заявила NEWS.ru врач-стоматолог Дина Озрокова. По ее словам, резкие движения и жесткие зубные щетки могут усугубить положение, нанеся травму.

При воспаленных деснах следует избегать агрессивных движений и жестких щеток, поскольку они только усугубят состояние. Лучше выбрать щетку с мягкой щетиной и аккуратно двигать ею по направлению от десны вниз, к краю зуба. Не забывайте, что излишнее давление не повышает эффективность чистки, а только увеличивает риск травмировать воспаленные ткани, — сказала Озрокова.

Она добавила, что при хорошем состоянии ротовой полости рекомендуется менять зубную щетку каждые два-три месяца, а при гингивите — сразу после выздоровления, чтобы не допустить повторного инфицирования. Кроме того, по словам стоматолога, щетку необходимо хранить в вертикальном положении без колпачка, так как влага приводит к размножению бактерий. При желании, отметила врач, можно дополнительно ополаскивать щетку мылом или антибактериальным раствором после каждой чистки.

Ранее стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Павел Колесов заявил, что хронический стресс негативно сказывается на всех органах и системах организма, включая здоровье зубов. По его словам, основным фактором стресса является выработка специфических гормонов кортизола и адреналина, которые приводят к бруксизму — сжатию зубов, из-за чего стирается эмаль и возникают сколы.