Россиянам назвали неожиданную причину испорченных зубов Стоматолог Колесов: хронический стресс негативно влияет на здоровье зубов

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Хронический стресс негативно сказывается на всех органах и системах организма, включая здоровье зубов, заявил «Газете.Ru» стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Павел Колесов. Врач отметил, что основным фактором стресса является выработка специфических гормонов кортизола и адреналина. Это приводит к бруксизму — сжатию зубов, из-за чего стирается эмаль и возникают сколы.

Наверное, вы видели в кино, как в стрессовой ситуации у главного героя играют жевательные мышцы. В этот момент зубы получают чрезмерную нагрузку, что ведет к появлению микротрещин и сколов в эмали зубов, — объяснил стоматолог.

Это нарушает питание тканей, включая пульпу и слизистую оболочку полости рта. Также снижается выделение слюны и десневой жидкости, уточнил Колесов. Слюна нейтрализует действие кислот в продуктах питания, которые делают эмаль более пористой и приводят к появлению большей поверхности для фиксации бактерий на зубах.

Хронический недостаток питания из-за стресса и спазмов сосудов снижает барьерную функцию слизистой. Так могут появиться стоматиты и глосситы.

Ранее детский врач-невролог Наталия Степаненко рассказала, признаком какой болезни может быть бруксизм. Скрежет зубами во сне иногда указывает на болезнь Паркинсона или возможное поражение головного мозга.