Стилист назвала главные тренды летнего сезона 2024 года Стилист Ким: главными трендами летнего сезона станут длинные платья и юбки

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В 2024 году главным трендом летнего сезона станут длинные платья и юбки, рассказала NEWS.ru стилист, фешен-блогер Ольга Ким. Она отметила, что тренд сохранится до начала осени. Также остаются актуальными широкие брюки, которые вошли в моду несколько лет назад.

Один из главных летних трендов — это длина макси. Платья, юбки в пол будут актуальны весь летний сезон. Также один из трендов лета-2024 — это широкие длинные брюки, но это не острый тренд. Они вошли в моду и укоренились еще пару лет назад, но до сих пор очень актуальны, — пояснила стилист.

Ким посоветовала обратить внимание на вязаные платья и топы в сетку, которые активно набирают популярность с приходом лета. По ее словам, главным обувным трендом станут плоские кеды в стиле ретро.

Такой тренд, как вязаные платья и топы в сетку, активно набирает популярность с приходом лета. Главный обувной тренд, конечно же, плоские кеды в стиле ретро. Вы можете выбрать как именитые бренды, так и что-то локальное, — заключила стилист.

Имидж-дизайнер Елена Юрина ранее рассказала, что анималистические принты останутся актуальными летом 2024 года. Эксперт подчеркнула, что изображения под зебру, тигра или змею добавят в образ загадочности и дерзости. По ее словам, можно обратиться как к классическим расцветкам, так и к более яркому исполнению.