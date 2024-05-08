Названы самые модные летние принты Стилист Юрина: анималистические принты останутся актуальны летом 2024 года

Фото: Michael Ip/1064/Global Look Press

Анималистические принты останутся актуальными летом 2024 года, рассказала стилист, имидж-дизайнер Елена Юрина. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что изображения под зебру, тигра или змею добавит в образ загадочности и дерзости. Можно обратиться как к классическим расцветкам, так и к более яркому исполнению.

Актуальными останутся в сезоне весна — лето и анималистические принты. Изображения животных — зебры, тигра, змеи — добавят образам дерзости и загадочности. Они будут популярны как в классической черно-белой гамме, так и в ярких цветах, — пояснила стилист.

Также стоит присмотреться к растительным принтам. Цветы и листья можно активно использовать в летнем сезоне. Они придадут образу свежести и яркости. При этом можно акцентировать внимание при помощи изображения в виде одного крупного цветка. В тренде остается и большой горох, расположенный на достаточном расстоянии друг от друга, уточнила Юрина. В моду войдут абстрактные принты: хаотично расположенные линии и геометрические фигуры. Принт, по словам стилиста, должен напоминать картины импрессионистов.

Стилист-имиджмейкер Екатерина Савицкая ранее рассказала, что одним из трендовых образов лета 2024 года будет тонкое платье с завязками на спине. По ее словам, идеальным образом на жаркий день будет такое платье с соломенной сумкой и балетками.