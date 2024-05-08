Россиянам раскрыли, какая привычка лишает их 15 лет жизни Нарколог Холдин: курящие россияне сокращают свою жизнь на 15 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Курильщик сокращает себе жизнь на 7-15 лет из-за появления различных заболеваний, рассказал в беседе с NEWS.ru главный нарколог Минздрава Мособласти Виталий Холдин. По его словам, многие из вызванных курением недугов связаны с легкими.

Последние исследования говорят о том, что курильщик сокращает себе жизнь на 7-15 лет. Это происходит, потому что курение провоцирует появление различных заболеваний, многие из которых связаны с легкими, — подчеркнул Холдин.

Одним из таких заболеваний специалист назвал бронхиальную астму. Сильнейшим фактором риска заболевания является именно курение, уточнил он.

Тем же, кто заболел бронхиальной астмой, необходимо отказаться от курения, потому что оно способствует быстрому прогрессированию заболевания, учащает приступы, а также ослабляет действие лекарственных ингаляторов, снижая эффект от лечения, — объяснил нарколог.

Специалист напомнил об основных правилах сохранения здоровья легких. Холдин призвал отказаться от курения, заниматься физической активностью, чаще бывать на свежем воздухе, очищать и увлажнять воздух в жилище.

Ранее онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что отказ от курения может помочь снизить риск развития рака почек. По его словам, для профилактики этого опасного заболевания также необходимо поддерживать нормальный вес и следить за артериальным давлением.