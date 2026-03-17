Россиянам напомнили о последствиях сидячей работы Терапевт Сысоева: сидячая работа приводит к проблемам со зрением

Сидячая работа приводит к проблемам со зрением, так как чаще всего люди работают за компьютером, предупредила врач-терапевт Екатерина Сысоева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что из-за постоянной фокусировки взгляда возникает перенапряжение мышц.

Прежде всего страдает зрительный аппарат. Постоянная фокусировка взгляда на близком расстоянии приводит к перенапряжению глазных мышц, что может вызывать синдром зрительной усталости, сухость глаз и постепенное ухудшение зрения, — пояснила терапевт.

Кроме того, отсутствие подвижности создает дополнительную нагрузку на позвоночник и мышцы шеи, уточнила врач. По словам Сысоевой, со временем это чревато хроническими болями и дегенеративными изменениями позвоночника.

Ранее кардиолог Елена Голухова рассказала, что правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, вес и артериальное давление.