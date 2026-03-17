Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:59

Россиянам напомнили о последствиях сидячей работы

Терапевт Сысоева: сидячая работа приводит к проблемам со зрением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сидячая работа приводит к проблемам со зрением, так как чаще всего люди работают за компьютером, предупредила врач-терапевт Екатерина Сысоева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что из-за постоянной фокусировки взгляда возникает перенапряжение мышц.

Прежде всего страдает зрительный аппарат. Постоянная фокусировка взгляда на близком расстоянии приводит к перенапряжению глазных мышц, что может вызывать синдром зрительной усталости, сухость глаз и постепенное ухудшение зрения, — пояснила терапевт.

Кроме того, отсутствие подвижности создает дополнительную нагрузку на позвоночник и мышцы шеи, уточнила врач. По словам Сысоевой, со временем это чревато хроническими болями и дегенеративными изменениями позвоночника.

Ранее кардиолог Елена Голухова рассказала, что правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, вес и артериальное давление.

Самое популярное
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.