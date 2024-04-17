Россиянам дали шесть советов для правильного похудения Врач Успенский: для похудения необходимо отказаться от хлеба, макарон и картошки

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Для правильного похудения необходимо исключить из рациона хлебобулочные изделия, макароны и картофель, заявил гастроэнтеролог доктор медицинских наук Юрий Успенский. В беседе с изданием «Доктор Питер» он также отметил, что лучше сделать акцент на мясе, твороге и овощах.

Также, по словам эксперта, чтобы уменьшить желудок, не нужно прибегать к хирургии, вместо этого можно ежедневно накладывать в тарелку все меньше еды. Таким образом желудок будет сокращаться, а с голодом можно справиться, употребляя зеленые яблоки, кефир и зеленый чай.

Кроме того, профессор порекомендовал есть медленнее, тщательно пережевывая продукты. По словам Успенского, не стоит бояться пропустить прием пищи, однако если у человека нет сахарного диабета, то можно отказаться от завтрака, обеда или ужина.

Эксперт добавил, что важно исключить из своего меню сладкие продукты, поскольку в одном пирожном очень много калорий, чтобы их «сжечь», придется пробежать пять километров. Он посоветовал заменить сладости на овощной салат. Также необходимо отказаться от фастфуда и газировки, доктор объяснил, что в газировке находится 35 граммов сахара, что сопоставимо с тремя столовыми ложками.

Ранее врач-диетолог госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова заявила, что подсолнечное, сливочное и арахисовое масла, пармезан и печень трески, несмотря на высокую калорийность, нельзя исключать из рациона даже худеющим людям. Она отметила, что перечисленные продукты очень полезны для организма.