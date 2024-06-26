Психолог предупредила о неожиданных рисках затяжного одиночества Психолог Дугенцова: долгое одиночество приводит к ухудшению самочувствия

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Затяжное одиночество может привести к ухудшению самочувствия, предупредила психолог Дарья Дугенцова. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что человек получает дофамин, известный как гормон счастья, когда общается с друзьями и родными. Кроме того, по словам психолога, дофамин вырабатывается во время занятия любимым хобби.

Она подчеркнула, что, если человек постоянно один, этого гормона вырабатывается меньше. Специалист предупредила, что чаще всего самочувствие ухудшается, снижается иммунитет у тех людей, которые в том числе редко покидают одно помещение.

Человек от общения с друзьями, родными получает дофамин, известный как гормон счастья. Также дофамин вырабатывается, когда мы занимаемся любимым делом, хобби. Так вот в одиночестве, а особенно если человек постоянно находится в одном помещении, гормона вырабатывается значительно меньше. Тогда организм начинает по-другому работать, из-за чего действительно ухудшается иммунитет, человек начинает чаще болеть, — рассказала Дугенцова.

Клинический психолог Анастасия Кардиакос ранее предупредила, что ревность появляется при негативном опыте в предыдущих отношениях, который стоит проработать, чтобы не навредить нынешнему союзу. Она добавила, что человеку необходимо объяснить себе, что он не обязан повторять прошлые поведенческие сценарии.