30 марта 2026 в 12:19

Репродуктолог объяснила, как хронический стресс мешает забеременеть

Постоянный стресс приводит к нарушениям овуляции — он повышает уровень пролактина, который и блокирует этот естественный процесс в менструальном цикле, рассказала репродуктолог Гюнай Салаева. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что психоэмоциональное напряжение вынуждает организм экономить ресурсы.

Гормон стресса — кортизол может перечеркнуть даже идеальные анализы и заблокировать беременность. При этом важно различать острый стресс с адреналином, который мобилизует, и хронический с кортизолом, который истощает, — подчеркнула Салаева.

Врач добавила, что в состоянии стресса организм может приостанавливать функции репродуктивной системы, требующей много энергии. Так он пытается выжить. Это приводит не только к сбоям овуляции, но и к снижению выработки прогестерона — ключевого гормона для наступления беременности. Без него эндометрий матки просто не готов принять эмбрион.

Ранее репродуктолог Евгений Шилин заявил, что из-за хронического стресса у женщин могут быть сбои в менструальном цикле и снижение уровня половых гормонов. У мужчин, в свою очередь, уменьшается выработка тестостерона и ухудшается качество спермы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей поврежденных при атаке ВСУ домов в Таганроге на время расселили
Известный стендап-комик иронично высказался о медицине в ЕС
«Подлые атаки ВСУ продолжаются»: Хинштейн о ранении мирного жителя
В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов
Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия приняла важное решение по газовому контракту с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

