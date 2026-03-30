Репродуктолог объяснила, как хронический стресс мешает забеременеть

Постоянный стресс приводит к нарушениям овуляции — он повышает уровень пролактина, который и блокирует этот естественный процесс в менструальном цикле, рассказала репродуктолог Гюнай Салаева. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что психоэмоциональное напряжение вынуждает организм экономить ресурсы.

Гормон стресса — кортизол может перечеркнуть даже идеальные анализы и заблокировать беременность. При этом важно различать острый стресс с адреналином, который мобилизует, и хронический с кортизолом, который истощает, — подчеркнула Салаева.

Врач добавила, что в состоянии стресса организм может приостанавливать функции репродуктивной системы, требующей много энергии. Так он пытается выжить. Это приводит не только к сбоям овуляции, но и к снижению выработки прогестерона — ключевого гормона для наступления беременности. Без него эндометрий матки просто не готов принять эмбрион.

Ранее репродуктолог Евгений Шилин заявил, что из-за хронического стресса у женщин могут быть сбои в менструальном цикле и снижение уровня половых гормонов. У мужчин, в свою очередь, уменьшается выработка тестостерона и ухудшается качество спермы.