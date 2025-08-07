Пятки в трещинах? Способ из ванной, который заменит поход в салон

Огрубевшая кожа на пятках — проблема, с которой сталкиваются почти все. Летом особенно обидно: хочется надеть босоножки, а состояние ног оставляет желать лучшего. Неэстетично, неприятно и может даже быть болезненно.
Обычно кажется, что без салона, ванночек и долгих отпариваний не обойтись. Но на самом деле есть простой способ.
Что поможет быстро и безопасно
Специалист советует обратить внимание на педикюрную терку. Это инструмент, который позволяет избавиться от натоптышей и ороговевшей кожи в домашних условиях — без распаривания, пемзы и риска повредить стопу.
Какие терки бывают
- Деревянные — подходят для сухой обработки, но легко травмируют кожу, особенно если надавить слишком сильно.
- Металлические — универсальны, не боятся воды. Можно использовать даже в душе или сауне. Они удобны для влажной и распаренной кожи.
Как применять
- Примите душ или ванну — кожа должна размягчиться.
- Используйте металлическую терку по направлению от пятки к пальцам.
- Не переусердствуйте: 2–3 минуты обработки достаточно.
- После процедуры обязательно нанесите крем или масло для ног.
Почему это работает
Металлическая терка удаляет именно верхний, мертвый слой кожи, не затрагивая живую ткань. Это безопаснее, чем пемза или бритва, и результат держится дольше.
Совет: проводите процедуру не чаще 1–2 раз в неделю. Этого достаточно для поддержания гладких и ухоженных стоп.
