Пятки в трещинах? Способ из ванной, который заменит поход в салон

07 августа 2025 в 17:16

Огрубевшая кожа на пятках — проблема, с которой сталкиваются почти все. Летом особенно обидно: хочется надеть босоножки, а состояние ног оставляет желать лучшего. Неэстетично, неприятно и может даже быть болезненно.

Обычно кажется, что без салона, ванночек и долгих отпариваний не обойтись. Но на самом деле есть простой способ.

Что поможет быстро и безопасно

Специалист советует обратить внимание на педикюрную терку. Это инструмент, который позволяет избавиться от натоптышей и ороговевшей кожи в домашних условиях — без распаривания, пемзы и риска повредить стопу.

Какие терки бывают

  • Деревянные — подходят для сухой обработки, но легко травмируют кожу, особенно если надавить слишком сильно.
  • Металлические — универсальны, не боятся воды. Можно использовать даже в душе или сауне. Они удобны для влажной и распаренной кожи.

Как применять

  1. Примите душ или ванну — кожа должна размягчиться.
  2. Используйте металлическую терку по направлению от пятки к пальцам.
  3. Не переусердствуйте: 2–3 минуты обработки достаточно.
  4. После процедуры обязательно нанесите крем или масло для ног.

Почему это работает

Металлическая терка удаляет именно верхний, мертвый слой кожи, не затрагивая живую ткань. Это безопаснее, чем пемза или бритва, и результат держится дольше.

Совет: проводите процедуру не чаще 1–2 раз в неделю. Этого достаточно для поддержания гладких и ухоженных стоп.

Ранее дерматолог Марият Мухина заявила, что ношение кроксов на постоянной основе грозит серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Отсутствие амортизации и поддержки свода стопы в этой обуви негативно влияет на походку и осанку.

