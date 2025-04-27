Пожевать перед сном? Легко! Вот 3 варианта для позднего перекуса с пользой

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Иногда сон не идет, а в животе урчит. Знакомо? Главное, в такие моменты не налегать на тяжелую пищу, а выбрать что-то легкое и полезное. Вот три идеальных варианта для ночного перекуса.

Творог — отличный источник белка, который помогает надолго сохранить чувство сытости. А благодаря триптофану он даже способствует засыпанию. Можно добавить немного меда или ягод.

Банан — не только вкусный, но и богат магнием и калием. Он расслабляет мышцы и помогает нервной системе. А еще отлично утоляет голод.

Теплое молоко — классика перед сном. В нем тоже есть триптофан и кальций, которые помогают быстрее уснуть. Можно добавить щепотку корицы или каплю меда.

Выбирая перекус на ночь, помните: лучше чуть-чуть, чем совсем ничего, но важно не перегружать организм.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — гормона счастья. Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.