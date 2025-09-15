Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:26

Перестаньте пить кофе сразу после сна: научное объяснение, которое удивит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление кофе сразу после пробуждения может нанести вред организму и снизить эффективность воздействия кофеина. В первые часы после сна в организме естественно высоко содержание кортизола — гормона бодрости, который конфликтует с кофеином. Оптимальное время для первой чашки кофе — через 1,5–2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола начинает снижаться.

Кофе на голодный желудок может вызывать раздражение слизистой, изжогу и дискомфорт. Напиток лучше употреблять после завтрака, содержащего белки и сложные углеводы. Безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет 400 мг, что эквивалентно 3–4 чашкам эспрессо. Содержание кофеина варьируется: в арабике — 60–120 мг на чашку, в робусте — 140–200 мг. Важно учитывать индивидуальную чувствительность и не превышать комфортную дозу. Для уменьшения воздействия на желудок можно выбирать кофе с меньшей кислотностью или добавлять молоко. Правильное употребление кофе позволяет получить максимум бодрости без негативных последствий для здоровья.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

кофе
советы
здоровье
напитки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
