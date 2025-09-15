Генерала внутренних войск задержали за взятку 13-летней давности СК сообщил об аресте экс-замначальника тыла ВВ МВД Панова по делу о взятке

Бывший замначальника тыла внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Владимир Панов арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Уголовное дело связано с хищениями при выполнении государственного оборонного заказа 13-летней давности.

Преступная схема была вскрыта в результате совместных действий военных следователей СК, сотрудников Росгвардии и специалистов департамента военной контрразведки ФСБ. По данным следствия, в 2012 году подконтрольное генералу предприятие заключило контракт на строительные работы в Кемеровской области стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Как установили правоохранители, в период с 2012 по 2014 год Панов через доверенное лицо получил от исполнителя контракта 37 млн рублей. По версии следствия эти средства предназначались на общее покровительство и содействие в реализации государственного заказа. В результате недобросовестного выполнения работ государственный бюджет понес значительный материальный ущерб.

В рамках расследования у обвиняемого и его родственников было изъято имущество на многомиллионную сумму. В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании для высокопоставленного военного меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следствие обвинило бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в получении трех взяток. По словам его адвоката Дениса Балуева, их сумма составила около 1,3 млрд рублей.