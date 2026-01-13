Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 07:45

Нутрициолог развеяла устоявшийся миф о пользе овощных чипсов

Нутрициолог Титова: обжарка в масле снижает пользу овощных чипсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Реализуемые в магазинах овощные чипсы обычно готовят с использованием масла, что снижает полезные свойства снека, заявила NEWS.ru нутрициолог Ольга Титова. По ее словам, для минимизации вреда следует выбирать перекус с самым коротким составом.

Все чаще классические картофельные чипсы заменяют более полезными альтернативами — чипсами из овощей и фруктов. На упаковках часто пишут: «ЗОЖ», «Органик», «Польза от природы» и так далее. Так ли они полезны, как утверждают производители? Большинство покупных овощных чипсов, несмотря на маркировку «здоровые», «органические», часто обжариваются в масле, содержат много соли, подсластителей, ароматизаторы и стабилизаторы. Польза овощей в таких чипсах минимальна. Если покупаете в магазине — читайте состав обязательно. Чем короче состав, тем лучше, — предупредила Титова.

Она подчеркнула, что овощные чипсы не могут заменить обычные овощи в ежедневном меню. По словам Титовой, хотя снеки делают из свеклы, моркови, батата и кабачка, они содержат много природных сахаров. Нутрициолог также указала, что сушеные овощи — это калорийный продукт, поскольку из них удалена вся влага.

Польза овощных чипсов — клетчатка, но ее важно получать из разнообразных цельных продуктов, а чипсы — лакомство. Готовить их лучше дома. Вы знаете качество продукта, контролируете процесс сушки в духовке или дегидраторе при температуре 50–80 °C, добавляете специи по вкусу. Таким образом сохраняется максимум витаминов и клетчатки, — добавила Титова.

Она отметила, что овощные чипсы могут резко повысить уровень глюкозы в крови у людей с диабетом, особенно если употреблять снеки отдельно от основного приема пищи. Кроме того, по словам Титовой, этот продукт не рекомендуется есть пациентам с чувствительным ЖКТ и метеоризмом. Нутрициолог также посоветовала людям с изжогой внимательно изучать состав перекусов, избегая добавок и соли.

Ранее терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташева предупредила, что чипсы и батончики длительного хранения могут негативно сказаться на здоровье нервной системы. По ее словам, такие продукты, подвергшиеся сильной переработке, также вредны для желудочно-кишечного тракта.

питание
нутрициологи
еда
советы
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
