Нутрциолог опровергла популярные мифы о вреде «магазинного» молока Нутрициолог Хлопова: при пастеризации молоко не лишается полезных свойств

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Убеждение, что «магазинное» молоко при пастеризации лишается полезных свойств, является мифом, заявила нутрициолог Юлия Хлопова. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что основной белок напитка, казеин, разрушается при температуре 130 градусов, в то время как по ГОСТу пастеризация проводится при температуре не выше 100 градусов. Благодаря этому процессу из молока исчезают бактерии с производств, болезни рогатого скота и патогены.

Как уточнила специалист, мифом является и мнение, что растительное молоко полезнее коровьего. В натуральном напитке содержится база витаминов, которую нельзя повторить в овсяном или миндальном. Кроме того, животные и растительные продукты по-разному работают в организме. Также не стоит верить и в то, что фермерское или экомолоко полезнее купленного в магазине.

Оно точно так же регламентировано нормативами пищевой промышленности и проходит этапы пастеризации и стерилизации. Отличие в том, что уход за крупным рогатым скотом отличается и более бережные технологии добычи молока, — пояснила Хлопова.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что важно не злоупотреблять растительным молоком. Это связано с тем, что в напитке содержатся фосфаты, которые вымывают кальций из организма.