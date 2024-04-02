Диетолог сравнила пользу растительного и натурального молока Диетолог Соломатина: растительное молоко не обладает качествами натурального

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Растительное молоко не обладает полезными качествами натурального коровьего, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что оно представляет собой настой на основе кокоса, миндаля, других круп или орехов. Растительное молоко стоит добавить в рацион при непереносимости лактозы или в том случае, если человеку не нравится вкус коровьего.

Растительное молоко — это не молоко. Это настой на основе кокоса, гречки, миндаля или других круп и орехов. Не стоит ожидать от него тех же полезных качеств, как от натурального коровьего продукта, — пояснила диетолог.

Соломатина отметила, что важно не злоупотреблять растительным молоком. Это связано с тем, что в напитке содержатся фосфаты, которые вымывают кальций из организма. Тем временем диетолог Ольга Редина уточнила, что растительное молоко гораздо легче усваивается, содержит витамины и минералы. При этом в таких напитках меньше белка, чем в натуральном молоке.

Гастроэнтеролог Валерия Антюфеева ранее рассказала, что, несмотря на полезные свойства чая, тревожным людям, людям с функциональной диспепсией и беременным женщинам этот напиток может быть вреден. В чае содержатся танины, дубильные вещества природного происхождения.