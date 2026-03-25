25 марта 2026 в 15:12

Невролог назвала признаки сотрясения мозга

Невролог Мирошник: головокружение и тошнота могут говорить о сотрясении мозга

Тошнота, головокружение, ретроградная амнезия, светобоязнь и головная боль могут быть симптомами сотрясения мозга, рассказала «Вечерней Москве» невролог Елена Мирошник. Она отметила, что для такого состояния не обязателен сильный удар.

Даже при резком движении — ускорении или торможении — мозг может удариться о внутреннюю стенку черепа, а затем о противоположную сторону. Такое явление называется противоударом. В этот момент происходит травматизация тканей мозга, нарушается питание клеток и кровоснабжение, — рассказала Мирошник.

Невролог подчеркнула, что диагноз может поставить только специалист. При возникновении подобных симптомов она посоветовала обратиться к врачу, который назначит дальнейшее лечение.

Ранее невролог Марина Шурдумова рассказала, что при первых признаках инсульта необходимо положить человека и обеспечить ограничение подвижности до приезда скорой. Также она призвала выявить точное время начала симптомов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржца с туберкулезом госпитализировали по требованию прокуратуры
Захарова рассказала, какой мир на Украине не нужен Евросоюзу
Что известно о пропавшем без вести после смертельного взрыва в Севастополе
В Госдуме ответили, что ждет Украину после отказа Венгрии поставлять газ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

