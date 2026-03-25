Невролог назвала признаки сотрясения мозга Невролог Мирошник: головокружение и тошнота могут говорить о сотрясении мозга

Тошнота, головокружение, ретроградная амнезия, светобоязнь и головная боль могут быть симптомами сотрясения мозга, рассказала «Вечерней Москве» невролог Елена Мирошник. Она отметила, что для такого состояния не обязателен сильный удар.

Даже при резком движении — ускорении или торможении — мозг может удариться о внутреннюю стенку черепа, а затем о противоположную сторону. Такое явление называется противоударом. В этот момент происходит травматизация тканей мозга, нарушается питание клеток и кровоснабжение, — рассказала Мирошник.

Невролог подчеркнула, что диагноз может поставить только специалист. При возникновении подобных симптомов она посоветовала обратиться к врачу, который назначит дальнейшее лечение.

