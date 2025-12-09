ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 17:03

Нарколог напомнила о страшных последствиях зависимости от курения

Нарколог Хаева: в результате курения нередко развивается атеросклероз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зависимость от табака нередко приводит к спазму сосудов, атеросклерозу и даже нейродегенеративным заболеваниям, заявила «Татар-информу» нарколог Резеда Хаева. Она отметила, что курение также повышает риски инфарктов и инсультов.

Под влиянием курения развивается спазм сосудов, атеросклероз, возможны инфаркты и инсульты, поскольку ухудшается кровоснабжение всех систем органов. Страдает центральная нервная система и умственная работоспособность — быстрее стареет мозг, развиваются нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера, — предупредила Хаева.

Она добавила, что вейпы, в свою очередь, вызывают астму и бронхит. Кроме того, использование электронных сигарет чревато образованием рубцов в легких. Такой риск связан с вредными ароматизаторами в составе жидкости для вейпов.

Ранее врач Игорь Табаков заявил, что для полного отказа от электронных сигарет нужны мотивация, изучение негативных последствий и поддержка близких. Он отметил, что вейпы не менее вредны, чем их обычный аналог.

