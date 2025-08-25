Найдена лучшая альтернатива йогуртам — стоит копейки, а пользы больше

Кефир — это доступная и полезная альтернатива магазинным йогуртам, которая превосходит их по многим показателям. При значительно более низкой стоимости он содержит больше пробиотиков и лучше усваивается организмом. Этот кисломолочный продукт подходит для ежедневного употребления и помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Главное преимущество кефира перед йогуртом — разнообразие полезных бактерий и дрожжей, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника. Он содержит меньше сахара, чем большинство магазинных йогуртов, и при этом богат кальцием, белком и витаминами группы B. Кефир можно употреблять как самостоятельный продукт или использовать как основу для смузи и других полезных блюд.

Регулярное употребление кефира способствует улучшению пищеварения, укреплению иммунитета и даже помогает контролировать вес.

