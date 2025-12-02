Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:15

Диетолог оценил пользу планетарной диеты

Диетолог Пристанский: планетарная диета невозможна в некоторых регионах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Планетарная диета невозможна в некоторых регионах из-за культурных и климатических особенностей, рассказал «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Такой тип питания подразумевает исключение красного мяса из рациона.

Убирать красное мясо из рациона людей, к примеру, в Якутском регионе, либо в еще более северных регионах в принципе невозможно — это грозит вырождением целых наций, — рассказал Пристанский.

Диетолог отметил, что повсеместное замещение продуктов на растительные аналоги может нанести вред. По его мнению, это вопрос рациональности использования тех или иных пищевых ресурсов.

Ранее сообщалось, что ученые выступили с идеей радикально перестроить сельскохозяйственную отрасль и перенастроить мировые поставки так, чтобы основу рациона людей составляли растительные продукты, рыба и курица. При этом потребление красного мяса, соли и сахара, по их мнению, должно быть сокращено.

диетологи
диеты
мясо
экология
