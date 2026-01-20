Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 07:05

Биолог объяснила, как правильно есть сало

Биолог Лялина: сало не нанесет вреда организму при умеренном употреблении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Умеренное употребление сала приносит пользу организму, укрепляя иммунитет и поддерживая здоровье сердца, заявил NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, этот продукт является источником важных витаминов и антиоксидантов.

Сало — животный жир, популярный в ряде стран как продукт питания. При умеренном употреблении сало не наносит вреда организму, а, наоборот, приносит пользу. Оно содержит большое количество калорий, что делает его отличным источником энергии, особенно в холодное время года. Оно содержит витамины A, D, E и каротин, которые способствуют укреплению иммунитета, поддержанию зрения и здоровья кожи. Умеренное потребление сала способно помочь в уменьшении воспалительных процессов и борьбе с вирусами, нормализации либидо. Сало улучшает состояние кожи за счет содержания жирных кислот способствуя ее увлажнению и защите, — пояснила Лялина.

Она отметила, что ценность сала также обусловлена содержанием селена и арахидоновой кислоты. По ее словам, этот элемент выступает природным антиоксидантом, борющимся со старением, а жирная кислота важна для обмена веществ и работы сердечно-сосудистой системы.

Селен — один из элементов в составе сала, который является природным антиоксидантом и борется со старением. Сало содержит полезную жирную кислоту — арахидоновую, которая важна для обмена веществ и работы сердца, а также при борьбе с вирусами. Лучше отказаться от сала людям с проблемами ЖКТ, желчнокаменной болезнью и гастритом в острой форме. Запрещено сало людям с холециститом или удаленным желчным пузырем, — резюмировала Лялина.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что корнеплоды и бекон полезны зимой благодаря своим уникальным свойствам. По ее словам, источником ценных компонентов при низких температурах также выступают представители семейства лососевых рыб.

биологи
здоровье
советы
питание
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощница учителя попалась полиции во время секса со школьником в машине
Двое пожилых мужчин стали жертвами нападения медведей в одной из стран Азии
В деле скандального продюсера «Ласкового мая» появился новый эпизод
Токарный цех превратился в место смерти юноши
Российский форвард помог «Миннесоте» разгромить соперника в матче НХЛ
Ставки по вкладам в России стремительно «сдуваются»
Том-ям с шампиньонами за 20 минут: секрет баланса остроты и нежности
Раскрыто число немецких компаний, работающих в России
Уролог назвал пищевые привычки, приводящие к образованию камней в почках
Сдавшиеся под Харьковом бойцы ВСУ месяц просидели с телами сослуживцев
Индексация соцвыплат в феврале 2026-го: на сколько вырастут пенсии и льготы
Мины-ловушки, зверства ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 20 января
Искусствовед предположила, кто помог грабителям «обнести» Лувр
В России предложили расселять аварийное жилье за деньги коррупционеров
«Обречен на провал»: в Германии «похоронили» мирный план Украины из-за США
Трампа уличили в планах начать силовые акции против Кубы, Никарагуа и Ирана
Экономист раскрыла, что будет с наличными после введения цифрового рубля
В Сиднее закрыли десятки пляжей из-за зубастых монстров
Составлен список наиболее эпидемиологически опасных стран для путешествий
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 января
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.