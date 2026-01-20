Биолог объяснила, как правильно есть сало Биолог Лялина: сало не нанесет вреда организму при умеренном употреблении

Умеренное употребление сала приносит пользу организму, укрепляя иммунитет и поддерживая здоровье сердца, заявил NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, этот продукт является источником важных витаминов и антиоксидантов.

Сало — животный жир, популярный в ряде стран как продукт питания. При умеренном употреблении сало не наносит вреда организму, а, наоборот, приносит пользу. Оно содержит большое количество калорий, что делает его отличным источником энергии, особенно в холодное время года. Оно содержит витамины A, D, E и каротин, которые способствуют укреплению иммунитета, поддержанию зрения и здоровья кожи. Умеренное потребление сала способно помочь в уменьшении воспалительных процессов и борьбе с вирусами, нормализации либидо. Сало улучшает состояние кожи за счет содержания жирных кислот способствуя ее увлажнению и защите, — пояснила Лялина.

Она отметила, что ценность сала также обусловлена содержанием селена и арахидоновой кислоты. По ее словам, этот элемент выступает природным антиоксидантом, борющимся со старением, а жирная кислота важна для обмена веществ и работы сердечно-сосудистой системы.

Селен — один из элементов в составе сала, который является природным антиоксидантом и борется со старением. Сало содержит полезную жирную кислоту — арахидоновую, которая важна для обмена веществ и работы сердца, а также при борьбе с вирусами. Лучше отказаться от сала людям с проблемами ЖКТ, желчнокаменной болезнью и гастритом в острой форме. Запрещено сало людям с холециститом или удаленным желчным пузырем, — резюмировала Лялина.

