Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме заявил, что скорая помощь в столице прибывает к пациенту быстрее, чем в других городах мира. В крупнейшем городе России почти в полтора раза снижено время доезда экстренной службы. Тем самым в российской столице выполнены указания главы Минздрава Вероники Скворцовой. Она говорила, что бригада скорой помощи должна приезжать на вызов за 20 минут в подавляющем большинстве случаев в любом регионе страны.
News.ru проехался с реанимационной бригадой станции скорой медицинской помощи подмосковного города Клина. Мы выяснили всегда ли можно доехать до пациента за столь короткое время и всегда ли нужно это делать.
Клинский район, Деревня Васильково. Дом в дачном поселке скрылся от посторонних глаз. Его не определяет навигатор. Редкие прохожие помочь водителю скорой не могут. Нумерация строений в дачном поселке лишена логики. Внезапно нужный дом все-таки находится. Фельдшер Наталья спешит к пациентке.
Вокруг невысокой светловолосой женщины 65 лет собрались родственники: сын и внук. Пришла обеспокоенная соседка. Больная легла отдохнуть и почувствовала боли за грудиной и сердцебиение. Испугалась — а вдруг второй инфаркт. Решили вызнать экстренную службу.
Фельдшер сняла кардиограмму и померила давление. Показатели сердца оказались в рамках нормы. Больная объясняет: еще до приезда Скорой помощи ей стало лучше. Помогли таблетки. Но вызов отменять не стали, решили перестраховаться. Женщине неловко, они протягивает фельдшеру 1000 рублей.
Возьмите, вам на шоколадку, у вас, наверное, вызовов много, даже поесть некогда, — молит пациентка.
От денег фельдшер отказывается и рекомендует женщине меньше нервничать и следить за состоянием сердца. Фельдшер делает пациентке укол и дает таблетку, снижающую артериальное давление.
Как тут не нервничать. Я мужа похоронила. Миша меня «убил», 45 лет вместе... Не пил, не курил, скоропостижно. Как жить теперь, — рассказывает женщина медикам про свою жизнь.
Фельдшер скорой оказывает помощь. Только психологическую: человека вернуть невозможно. Остается смириться с потерей и жить дальше. Тогда и здоровье станет лучше.
Вы знаете, моя учительница говорила, Бог забирает лучших в первую очередь. Так всегда. Проститесь с ним спокойно и живите дальше, — рассуждает Наталья.
Пациентка успокаивается и благодарит медиков, сама закрывает дверь. На вызов к женщине медики ехали более 30 минут, обратно — столько же.
Тучи сгустились над Клинским районом, сильный дождь размыл дороги. Следующий вызов опять поступил из дачного кооператива. Женщина, 74 года, почувствовала себя плохо, беспокоит сердце. Машина реанимации чудом не увязла в грязи. Дом в этот раз долго искать не пришлось, пожилая женщина сама вышла на дорогу и махала руками.
Внутри аскетичная обстановка. Типичный дачный дом без претензий. Стопки белья на туалетном столике, ржавая посуда на кухне, запах затхлости и сырости. Тучная пациентка ложится на заправленную кровать. На даче она живет одна.
У женщины хроническая наджелудочковая тахикардия. Это регулярно повторяющиеся приступы учащенного сердцебиения. Болезнь часто встречается у людей пожилого возраста.
Еще в машине врач с фельдшером характеризовали пациентку как «известную личность». В первую очередь тем, что женщина всегда настаивает на определенном виде лечения её сердечных недугов. Больная утверждает: ей помогает только препарат АТФ и ничто иное. Вызывает женщина экстренную службу, чтобы получить нужную дозу лекарства.
Кардиограмма оказывается типичной для её заболевания, давление — немного повышенное. Пациентка не изменяет себе. «АТФ мне сделай, дорогой», — обращается она к молодому фельдшеру. Спорить с дамой бесполезно, хотя как говорят врачи, от её недуга есть более современные и эффективные препараты.
Машина покидает сельскую местность, дорога туда как раз заняла положенные 20 минут, обратно автомобиль застрял в пробке — 30 минут пути до подстанции.
Главная проблема современной скорой помощи — отсутствие первичной фильтрации поступающих вызовов. Экстренная служба обязана реагировать на все звонки и верить на слово людям, которые звонят по номеру 112, считает врач Клинской станции скорой медицинской помощи Сергей Дьяконов.
Пальчик порежут, в скорую звонят. Чихнула собачка, в скорую звонят. Кошка не может разродиться, в скорую звонят. Температура 36.9 у взрослого человека — набирает 112. Доходит до абсурда, — рассказал он.
Согласно статье ст. 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за совершение заведомо ложного вызова специализированных служб на гражданина может быть наложен административный штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Но на практике, говорит старший врач, доказать несостоятельность вызова очень сложно. К тому же разбирательства с полицией отнимут у медиков драгоценное время.
Еще частая категория нуждающихся в экстренной службе — люди в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвый человек лежит на улице, прохожие вызывают ему скорую помощь. Когда в России почти ликвидировали вытрезвители, звонить стало больше некому.
Вот недавно был случай. Упал мужчина на улице. Подобрали, привезли в приемный покой, выяснилось, что он сильно пьян. Врачи говорят: не наш клиент везите в наркодиспансер. Почему мы должны это делать — не наша функция. Скорая не такси, — говорит Сергей Дьяконов.
Врачи говорят еще об одной проблеме скорой помощи — многие пациенты долго игнорируют заболевание или занимаются самолечением. Когда доктор Гугл оказывается неэффективным и состояние обостряется, люди вызывают скорую помощь. Правильный алгоритм действий: вызывать участкового или дойти до него самостоятельно. Мало кто поступает таким образом.
Люди перестали воспринимать Скорую помощь, как экстренную службу. Её сотрудники исполняют функции, психологов, таксистов и участковых врачей. Тем временем, действительно тяжелые пациенты рискуют умереть, так и не дождавшись помощи. Сами фельдшеры и врачи тоже оказываются вымотанными. Утомительная и порой бесполезная работа сутки через трое — стандартный график «скорняка».