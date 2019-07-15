Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку психотропных и наркотических лекарственных препаратов на дому.
Наряду с этим ведомству надлежит привести методические рекомендации по определению потребности в подобных средствах в соответствие с приказом от 25 июня. Согласно документу, потребность в лекарственных препаратах должна рассчитываться от количества реальных пациентов, а не коек.
Кроме того, министерству поручено разъяснить субъектам порядок перевозки наркотических и психотропных лекарств в медицинские организации и аптеки, сообщает
Ранее News.ru писал, что регионы испытывают нехватку льготных лекарств. По словам Голиковой, причиной этой проблемы является несоблюдение процедуры закупок.