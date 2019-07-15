https://static.news.ru/photo/67ca1cfe-a6cb-11e9-861e-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку психотропных и наркотических лекарственных препаратов на дому.

Наряду с этим ведомству надлежит привести методические рекомендации по определению потребности в подобных средствах в соответствие с приказом от 25 июня. Согласно документу, потребность в лекарственных препаратах должна рассчитываться от количества реальных пациентов, а не коек.

Кроме того, министерству поручено разъяснить субъектам порядок перевозки наркотических и психотропных лекарств в медицинские организации и аптеки, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что регионы испытывают нехватку льготных лекарств. По словам Голиковой, причиной этой проблемы является несоблюдение процедуры закупок.