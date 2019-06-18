https://static.news.ru/photo/4dfb5400-91c7-11e9-9c02-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Стратегия Укрзализныци (Украинских железных дорог) до 2023 года предусматривает возобновление железнодорожного сообщения с Луганской и Донецкой народными республиками, прерванное в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные документа, который утвердила Верховная рада Украины.

В том случае, если запрет будет снят, Киев рассчитывает, что к 2021 году объёмы поставок угля составят 40% от показателя 2016 года, железной руды — 30%, чёрных металлов — 15%. К 2030 году они должны увеличиться вдвое.

Стратегия была утверждена украинским кабмином 12 июня, однако пока официально не опубликована, передаёт Liga.net .

Ранее News.ru писал, что руководители Германии и Украины не обсуждали усиление санкций в отношении российских чиновников, олигархов и компаний. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.