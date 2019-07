Заседание состоится 19 июля текущего года. Журналиста подозревают в государственной измене. Кроме того, ему вменяют поддержку самопровозглашённых республик Донбасса. Фигуранта арестовали в мае 2018 года. По украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.

I hope the upcoming court hearing in #Kyiv on 19.7. will lead to the release of journalist Kirill #Vyshinsky in #Ukraine . His lasting pre-trial detention is of serious concern. I reiterate my call for his release in this decisive time