https://static.news.ru/photo/3326a45c-a718-11e9-9e36-fa163e074e61_1024.jpg Арлем Дезир Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил надежду, что главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободят по итогам ближайшего судебного слушания в Киеве.

Заседание состоится 19 июля текущего года. Журналиста подозревают в государственной измене. Кроме того, ему вменяют поддержку самопровозглашённых республик Донбасса. Фигуранта арестовали в мае 2018 года. По украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Я надеюсь, что предстоящее слушание в суде в Киеве 19 июля приведёт к освобождению журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Его затянувшееся досудебное содержание под стражей вызывает серьёзное беспокойство. В этот решающий момент я вновь призываю освободить его, — написал Дезир на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

I hope the upcoming court hearing in #Kyiv on 19.7. will lead to the release of journalist Kirill #Vyshinsky in #Ukraine . His lasting pre-trial detention is of serious concern. I reiterate my call for his release in this decisive time — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 15 июля 2019 г.

15 июля текущего года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что смогла поговорить с Вышинским. По её словам, мужчина находится в очень подавленном состоянии. Омбудсмен добавила, что сама пребывает в тяжёлом эмоциональном состоянии и давно такого не чувствовала.

Как писал News.ru, ранее Москалькова рассказала, что прокуратура Украины за год пребывания Кирилла Вышинского под стражей так и не представила вразумительных доказательств его вины. Кроме этого, Москалькова сообщила, что список Украины на обмен задержанными содержит 120 граждан, а российский — около 40.