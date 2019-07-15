Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил надежду, что главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободят по итогам ближайшего судебного слушания в Киеве.
Заседание состоится 19 июля текущего года. Журналиста подозревают в государственной измене. Кроме того, ему вменяют поддержку самопровозглашённых республик Донбасса. Фигуранта арестовали в мае 2018 года. По украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Я надеюсь, что предстоящее слушание в суде в Киеве 19 июля приведёт к освобождению журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Его затянувшееся досудебное содержание под стражей вызывает серьёзное беспокойство. В этот решающий момент я вновь призываю освободить его, — написал Дезир на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
I hope the upcoming court hearing in #Kyiv on 19.7. will lead to the release of journalist Kirill #Vyshinsky in #Ukraine. His lasting pre-trial detention is of serious concern. I reiterate my call for his release in this decisive time
15 июля текущего года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что смогла поговорить с Вышинским. По её словам, мужчина находится в очень подавленном состоянии. Омбудсмен добавила, что сама пребывает в тяжёлом эмоциональном состоянии и давно такого не чувствовала.