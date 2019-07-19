https://static.news.ru/photo/730f0c26-aa1a-11e9-901b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала женщин-демократов из американского Конгресса, в отношении которых президент США Дональд Трамп допустил унизительные высказывания. Она отметила, что слова лидера Соединённых Штатов перечёркивают силу государства.

Сила Америки, с моей точки зрения, состоит в том, что это — страна, в которой люди разных национальностей вносят вклад в усиление американского народа. Поэтому высказывания сильно противоречат моему представлению и перечёркивают силу Америки, — сказала Меркель 19 июля на пресс-конференции в Берлине.

Она поддержала оскорблённых Трампом женщин и заявила, что дистанцируется от унизительных высказываний о них.

The Democrat Congresswomen have been spewing some of the most vile, hateful, and disgusting things ever said by a politician in the House or Senate, & yet they get a free pass and a big embrace from the Democrat Party. Horrible anti-Israel, anti-USA, pro-terrorist & public..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, состоящих в Палате представителей американского Конгресса. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос прессы.