Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала женщин-демократов из американского Конгресса, в отношении которых президент США Дональд Трамп допустил унизительные высказывания. Она отметила, что слова лидера Соединённых Штатов перечёркивают силу государства.

Сила Америки, с моей точки зрения, состоит в том, что это — страна, в которой люди разных национальностей вносят вклад в усиление американского народа. Поэтому высказывания сильно противоречат моему представлению и перечёркивают силу Америки, — сказала Меркель 19 июля на пресс-конференции в Берлине.

Она поддержала оскорблённых Трампом женщин и заявила, что дистанцируется от унизительных высказываний о них.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, состоящих в Палате представителей американского Конгресса. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

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