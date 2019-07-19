Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Индийское отделение голландской авиакомпании KLM через Twitter принесло извинения за свою гомофобную политику. Перевозчик направил своим клиентам письма, которые возмутили представителей ЛГБТ-сообщества.

В тексте пассажирам сообщили следующее: если им будет некомфортно сидеть рядом с гомосексуальной парой, бортпроводники вмешаются и попробуют решить этот вопрос. Позднее авиакомпания признала это письмо оскорбительным и отметила, что оно не отражает официальную политику.

Кроме того, представители KLM обещали провести внутреннюю проверку.

Это уже третий скандал с участием авиакомпании за неделю. 17 июля на KLM обрушились с критикой за заявление о матерях, кормящих грудью на борту самолёта. Перевозчик сообщил, что их могут попросить прикрыться, чтобы никого не оскорблять.

После этого, 18 июля, в Twitter KLM India опубликовала сообщение о том, что во время крушения с большей вероятностью погибнут люди, находящиеся в центре и начале воздушного судна. Самыми безопасными перевозчик назвал сидения в конце самолёта. После волны критики твит был удалён, передаёт Daily Mail.

Ранее News.ru писал, что российская компания «Аэрофлот» признана лучшим в Европе перевозчиком с точки зрения пунктуальности полётов по итогам работы в июне текущего года. Чуть больше 85% рейсов выполнялись точно по графику.

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