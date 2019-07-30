https://static.news.ru/photo/c1fc098a-b305-11e9-a8bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко является свидетелем в двух уголовных делах, рассказал его адвокат Игорь Головань.

Юрист отметил, что в подобных расследованиях свидетель не бывает подозреваемым, передаёт « Украинская правда ».

По его словам, подзащитный не проходит подозреваемым ни в одном из дел.

Ранее, как писал News.ru, Порошенко официально отказался от положенной ему государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны. Изначально сообщалось, что он отправился на отдых в Турцию, однако вскоре стало известно, что экс-лидер нации, минуя Стамбул, направился в Дубай. Члены его семьи вылетели двумя рейсами в Объединённые Арабские Эмираты и Германию.

При этом сам Порошенко уверяет, что не намерен скрываться, так как не боится своих политических оппонентов.