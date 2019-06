План на бой с Нганну для дос Сантоса был очевиден с самого начала — пережить стартовый напор соперника, попытаться его измотать и вырвать победу в поздних раундах. Протяжённость поединка в 25 минут такие шансы делала более ощутимыми, но весь последующий план рушился со скоростью карточного домика при невыполнении первого пункта, а в этом и была вся загвоздка. Дело в том, что за долгие годы выступлений в UFC дос Сантос пережил немало жёстких битв, в которых зачастую выходил победителем, но и сам пропускал много. Держать удар с возрастом он стал хуже, а у Нганну самая мощная пушка в ММА. С такими вводными данными оставалось лишь дождаться, когда кулак африканца повстречается с бразильской челюстью.

Кроме того, сам Нганну стал сильнее и опытнее. Он многому научился из проигранных поединков со Стипе Миочичем и Дерриком Льюисом. Во-первых, он понял, что бой может идти 25 минут и к этому надо быть готовым. Во-вторых, что бояться выдохнуться раньше времени и проводить пассивный поединок — это верный путь к поражению. Наконец, что его не самый технически выверенный, но поистине звериный удар способен свалить любого соперника, и даже, наверное, лошадь.

На разогреве у тяжеловесов выступили несколько именитых ветеранов, которые показали, что ещё могут конкурировать на высоком уровне. Бразилец Демиан Майя претендовал на чемпионский титул в среднем и полусреднем весе и снискал себе славу одного из лучших мастеров джиу-джитсу в истории. Разменяв пятый десяток, он не собирается на покой и продолжает оставаться хорошим экзаменатором для молодых претендентов. В этом году он одержал уже вторую победу. Бой с Антони Рокко Мартином получился для бразильца непростым, но за счёт борьбы он выгрыз победу решением большинства судей.

Пока лучший маленький боец мира Генри Сехудо восстанавливается после операции, его главные соперники в наилегчайшем весе выявляли сильнейшего. 35-летний Джозеф Бенавидес долгие годы не мог стать чемпионом из-за Деметриуса Джонсона и нанёс последнее поражение в карьере Сехудо, а потому вправе получить титульный шанс в обмен на реванш. Бразилец Жуссьер да Силва по прозвищу Муравей считался лучшим в мире «мухачом», пока этот вес не ввела UFC и туда не спустились более крупные парни. Бенавидес уже в первом раунде показал преимущество в стойке, но Муравей вцепился в него мёртвой хваткой в партере и за счёт этого забрал концовку первого раунда. На исходе второй пятиминутки преимущество Бенавидеса в «ударке» стало ещё более заметным. Он потряс да Силву хай-киком и добил на последних секундах раунда.

Video: Joseph Benavidez gets the TKO vs. Jussier Formiga #UFCMinneapolis pic.twitter.com/ks7jsHNsUu

Получивший в юности за кочевой образ жизни прозвище Цыган, дос Сантос столкнулся с задачей, решить которую было сложнее, чем, как в известной песне, «выкрасть девчонку вместе с забором». При этом бразилец сразу допустил стратегическую ошибку. Он пошёл вперёд на Нганну, рассчитывая на свою скорость рук и движения корпусом, но уйти от длиннющего правого оверхенда после первого сближения ему не удалось. Цыгана болтануло, и это был первый звонок.

Второго предупреждения Нганну уже не делал. Несмотря на внешнюю неповоротливость, он легко ушёл от наскока бразильца, всадил ему короткий боковой, а затем ещё парой ударов подписал приговор. На всё про всё ему хватило 71 секунды, что заставило комментатора UFC Джо Рогана сравнить камерунца с Майком Тайсоном, который в конце 80-х также уничтожал соперников за считаные секунды.