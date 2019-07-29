Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин 24 августа в Челябинске проведёт бой за титул WBC Silver с Илунгой Макабу, победившим техническим нокаутом другого россиянина Дмитрия Кудряшова. Для непобеждённого Папина это пока самый сложный поединок в карьере. С оппонентами такого уровня, как конголезский нокаутёр, он ещё не встречался. В эксклюзивном интервью News.ru Папин рассказал об опыте работы с левшами, подготовке к поединку, опасности профессии боксёра и победных традициях в Челябинске.

— У вас последние два боя совпадают соперники с Дмитрием Кудряшовым. Обсуждали с ним Макабу?



— Нет, с Дмитрием пока не обсуждали соперника, но думаю, ещё успеем обсудить.

— Но их бой успели посмотреть? Какие качества Макабу отметили?



— Как у всех спортсменов, у него есть свои минусы, которые я намерен использовать в бою. Но называть их сейчас не буду.

— После большой паузы из-за травм и переносов боёв вы провели один поединок с не самым сильным оппонентом Александру Журом. Почему готовы сейчас рисковать и выходить против Макабу?



— Я уже встречался с такими опытными боксёрами, как Исмаил Силлах и Юрий Быховцев. Бои с ними в своё время стали также для меня ступенькой вверх. Конечно, таких оппонентов, как Макабу, у меня в карьере ещё не было. Но бой будет проходить за титул WBC Silver, а это серьёзный вызов, от которого нельзя отказываться. Это шаг к моей мечте — стать чемпионом мира.

Слева направо: Алексей Папин (Россия) и Александру Жура (Румыния) в поединке за титул IBF International в рамках второго Всемирного боксёрского форума в Екатеринбурге Павел Лисицын/РИА Новости

— Судя по успешному окончанию боя с Силлахом, у вас неплохо получается с левшами?



— Во время подготовки я всегда учитываю нюансы соперника. С левшой нужно делать одно, а с правшой — другое. В любителях мне попадались разные оппоненты, а в профессиональной карьере я уже трижды боксировал с левшами и не испытывал особых неудобств. Ничего сверхъестественного в этом нет. В профессиональном боксе левши уже никого не удивляют.

— Где тренируетесь последние три недели до поединка?



— Подготовка проходит как всегда в Москве, в зале у Андрея Ивичука, где я полностью проведу заключительный этап подготовки. Конечно, времени на подготовку не так много. Мне сообщили об этом бое в тот момент, когда я находился за границей на отдыхе с семьей. Вернувшись, я сразу же приступил к спаррингам.

— Предложение о бое приняли, не раздумывая?



— Конечно, это же отличный шанс для меня заявить о себе и завоевать титул. Это цель, к которой я иду. Конечно, хотелось бы больше времени, чтобы основательно подготовиться, но мы с Макабу в одинаковых условиях, так как предыдущие бои провели в один день.

— Как долго вы работаете с Андреем Ивичукум?



— С самого начала карьеры профессионального боксёра, то есть уже более четырёх лет. Даже к заключительному бою по кикбоксингу я готовился с ним вместе.

— Выступление в со-главном событии на турнире с участием Сергея Ковалёва, хорошо известного американской публике даст вам возможность засветиться в заокеанском мире бокса?



— Конечно. Всегда хочется показать своё мастерство и всё на что я способен как можно большему количеству людей. Для этого мы тренируемся и проводим много времени в зале. Для нас это целая жизнь. Бывало, что на протяжении всего года я готовился к бою, но так и не получал его из-за травм, переносов и других проблем. После боя в Екатеринбурге я планировал взять паузу, отдохнуть и провести время с семьёй, но поступило предложение, и я снова в зале. Все спортсмены слегка тщеславны и хотят, чтобы их труд признавали. Я столько времени пахал, а сейчас хотел бы получить за это признание от публики, которая любит бокс.

— После трагедии с Максимом Дадашевым и аналогичным случаем с его коллегой из Аргентины у вас не появились мысли, что каждый раз, выходя в ринг, вы рискуете жизнью?



— В первую очередь хочу выразить соболезнования семье и всем родственникам Максима. Боксёрский мир тоже потерял очень хорошего и талантливого парня. У меня не было слов в тот день, да и сейчас трудно их подобрать. Я до последнего верил в медицину высокого уровня в США и в то, что его смогут спасти, но, к сожалению, вышло так. О том, что наш спорт опасен я знал ещё, когда начинал им заниматься. Понятно, что профессиональный бокс опаснее любительского, но сейчас перед глазами проходит масса примеров. Помимо Дадашева это ставший инвалидом боксёр Магомед Абдусаламов, погибший после боя с Сергеем Ковалёвым Роман Симаков. Таких примеров, к сожалению, немало. Но мы выходим в ринг ради своей цели и мечты и надеемся, что с нами этого не произойдёт.

— Какой приём вы ждёте от челябинской публики? Раньше доводилось выступать в этом городе?



— К уральской публике я отлично отношусь, так как доводилось выступать на турнирах RCC в Екатеринбурге. Там у меня всегда была хорошая поддержка. В Челябинске мне доводилось сражаться за звание чемпиона мира по кикбоксингу. Я выиграл на арене «Трактор» бой за титул чемпиона мира, так что надеюсь, что и в этот раз эта арена станет для меня счастливой.