Президент Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дана Уайт рассказал причины, по которым не стал проводить бой между российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером.

Не вижу смысла в бою Хабиба против Сен-Пьера. Хабиб — чемпион, который идёт без поражений. И его ждёт Тони Фергюсон. Там и Конор стремится получить реванш с ним, — приводит...