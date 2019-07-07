Турнир по смешанным единоборствам UFC 239 в Лас-Вегасе едва не оказался омрачён дракой. Перед выходом бойцов на очередной бой Нейт Диас приблизился к сектору, где сидел Хабиб Нурмагомедов. 

Массовую драку сумела предотвратить секьюрити, но несколько представителей команд успели потолкаться и обменяться недружелюбными репликами. Конфликт разгорелся в августе 2015-го на турнире WSOF 22 в Лас-Вегасе: присутствующие в качестве гостей бойцы устроили драку стенка на стенку.

Как сообщает News.ru, президент UFC Дэна Уайт назвал следующего за Порье соперника Хабиба Нурмагомедова.

News.ru в соцсетях