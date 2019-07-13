40-летний Юрайя Фейбер сотворил главную сенсацию бойцовского уик-энда, вернувшись спустя три года в октагон и нокаутировав молодого и перспективного Рики Саймона. Теперь он готов снова идти за своей мечтой — чемпионским поясом UFC.

Чудо вопреки сценарию

В спорте иногда должно быть место чуду, иначе как ещё он завоюет сердца детей. Если бы матч открытия футбольного чемпионата мира 1990 года Аргентина — Камерун не завершился поражением чемпионов мира, вряд ли бы я писал эти строки. Возвращение 40-летнего Юрайи Фейбера после двух с половиной лет бездействия казалось авантюрой и по всем законам жанра должно было завершиться тем же крахом, которым оборачивались аналогичные камбэки других звёздных ветеранов. Пятый десяток — критичный возраст и для тяжеловесов, а что уж говорить про бойца легчайшей категории.

Матчмейкинг UFC жесток и не признаёт сантиментов. Здесь ветеранов не берегут, а бросают, как котят в реку, для прокачки молодых звёзд, а тех, кто не может даже обозначить конкуренции, безжалостно увольняют. Фейберу должен был противостоять 26-летний Рики Саймон, одержавший три победы на старте карьеры в UFC и готовый ворваться в когорту лучших из лучших. Шансы ветерана букмекеры оценивали как 1 к 4.

Бой начался без разведки, и поначалу показалось, что всё пойдёт по предсказуемому сценарию. Фейбер много суетился и в разменах уступал оппоненту в скорости. Это можно было списать как на волнение, так и на потерю бойцовского тонуса. Однако спустя 40 секунд Фейбер пробил жёсткую двойку, от которой молодого визави так болтануло, что он упал лицом в пол. Спустя мгновение Саймон очухался, но было уже поздно — почувствовавший запах крови опытный Фейбер уже не выпускал добычи из рук, пока рефери не прекратил избиение.

Легенда без пояса

Фейбер, пожалуй, самая культовая фигура из действующих бойцов UFC, ни разу не владевших чемпионским поясом организации. Именно он стал первой суперзвездой лёгких весов и долгоиграющим чемпионом WEC — организации, специализировавшейся на боях мелких парней. С 2006 по 2008 год он удерживал титул чемпиона в полулёгком весе и был хедлайнером почти всех крупных шоу, пока сенсационно не уступил Майку Брауну. Позже на волне его популярности UFC купила WEC, а затем и присоединила лёгкие дивизионы к своему ростеру, но Фейбер уже не был королём.

В октагоне он пять раз штурмовал чемпионские титулы в двух весовых категориях, но всякий раз был бит. В сентябре 2016 года Фейбер проиграл Джимми Ривере, сделав число поражений двузначным и лишившись новых титульных шансов в ближайшей перспективе, а спустя три месяца победил британца Брэда Пикетта в бою, который должен был стать последним для обоих ветеранов. Последующие два года Фейбер продолжал рулить своей командой Alpha Male, где тренировался российский кикбоксёр Вячеслав Борщёв, который по-русски называл своего шефа Юра. В марте 2019 года у Юрайи Фейбера родилась дочь, после чего он подумал о возвращении.

Эйфория может помешать Петру Яну

Какой бы эффектной ни была победа Фейбера, она не должна лишать бойца и его фанатов чувства реальности. Одно дело — выиграть на эмоциях и опыте, удачно попав, и другое — тщательно готовиться к новым войнам с лучшими. Чудеса не будут продолжаться бесконечно, а в бою с Генри Сехудо и другими топами скажется и возраст Фейбера, и 15 лет бойцовской карьеры. Однако боссы UFC ради хайпа запросто могут его свести с чемпионом в двух весах Сехудо вне очереди, тем более мексиканец не раз заявлял о желании подраться с кем-то из легенд.

Спортивной интриги в этом противостоянии минимум, но разве UFC это когда-то останавливало? Они и сейчас в случае возвращения готовы свести Брока Леснара сразу с Даниэлем Кормье. Возвращение Фейбера в гонку может тормознуть на пути к чемпионскому титулу россиянина Петра Яна, который после пяти побед в UFC если не заслужил титульный бой прямо сейчас, то должен получить его через поединок.

А был ли нокаут?

Другим резонансным событием прошедшего UFC стала победа экс-чемпионки в полулёгком весе Жермейн де Ландами над непобеждённой американкой Эспен Лэдд за 16 секунд. Голландка отправила американку на настил мощным правым кроссом, но та не выключилась и была готова защищаться на земле, но в этот момент рефери Херб Дин остановил схватку. За самым известным действующим арбитром и раньше водилась любовь к ранним остановкам, но тут принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть» вышел за рамки здравого смысла. Так заботой о здоровье бойцов можно обосновать остановку после любого нокдауна.

Однако Дина можно понять, если вернуться к тому, что произошло накануне. Лэдд весогонка давалась тяжело как никогда. На весы она выходила без одежды, в кольце, окружённом сплошной занавеской, а в тот момент, когда девушка всё-таки втиснулась в соревновательный лимит, её сильно затрясло от обезвоживания. После этого Лэдд не приняла участия в традиционной пресс-конференции и неизвестно, в каком состоянии вышла на бой. Так может, Дин просто решил проявить к ней сострадание и избавить от более серьёзных проблем в дальнейшем?

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