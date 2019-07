В спорте иногда должно быть место чуду, иначе как ещё он завоюет сердца детей. Если бы матч открытия футбольного чемпионата мира 1990 года Аргентина — Камерун не завершился поражением чемпионов мира, вряд ли бы я писал эти строки. Возвращение 40-летнего Юрайи Фейбера после двух с половиной лет бездействия казалось авантюрой и по всем законам жанра должно было завершиться тем же крахом, которым оборачивались аналогичные камбэки других звёздных ветеранов. Пятый десяток — критичный возраст и для тяжеловесов, а что уж говорить про бойца легчайшей категории.

Матчмейкинг UFC жесток и не признаёт сантиментов. Здесь ветеранов не берегут, а бросают, как котят в реку, для прокачки молодых звёзд, а тех, кто не может даже обозначить конкуренции, безжалостно увольняют. Фейберу должен был противостоять 26-летний Рики Саймон, одержавший три победы на старте карьеры в UFC и готовый ворваться в когорту лучших из лучших. Шансы ветерана букмекеры оценивали как 1 к 4.

Бой начался без разведки, и поначалу показалось, что всё пойдёт по предсказуемому сценарию. Фейбер много суетился и в разменах уступал оппоненту в скорости. Это можно было списать как на волнение, так и на потерю бойцовского тонуса. Однако спустя 40 секунд Фейбер пробил жёсткую двойку, от которой молодого визави так болтануло, что он упал лицом в пол. Спустя мгновение Саймон очухался, но было уже поздно — почувствовавший запах крови опытный Фейбер уже не выпускал добычи из рук, пока рефери не прекратил избиение.

Urijah Faber does it! The lighter-weight legend returns at age 40 to knock out Ricky Simón! It is the former WEC king's first win by strikes since starching "The Triangular Stranger," Joe Pearson, in 2007. #UFCSacramento pic.twitter.com/6qABnDBBFp

Фейбер, пожалуй, самая культовая фигура из действующих бойцов UFC, ни разу не владевших чемпионским поясом организации. Именно он стал первой суперзвездой лёгких весов и долгоиграющим чемпионом WEC — организации, специализировавшейся на боях мелких парней. С 2006 по 2008 год он удерживал титул чемпиона в полулёгком весе и был хедлайнером почти всех крупных шоу, пока сенсационно не уступил Майку Брауну. Позже на волне его популярности UFC купила WEC, а затем и присоединила лёгкие дивизионы к своему ростеру, но Фейбер уже не был королём.

В октагоне он пять раз штурмовал чемпионские титулы в двух весовых категориях, но всякий раз был бит. В сентябре 2016 года Фейбер проиграл Джимми Ривере, сделав число поражений двузначным и лишившись новых титульных шансов в ближайшей перспективе, а спустя три месяца победил британца Брэда Пикетта в бою, который должен был стать последним для обоих ветеранов. Последующие два года Фейбер продолжал рулить своей командой Alpha Male, где тренировался российский кикбоксёр Вячеслав Борщёв, который по-русски называл своего шефа Юра. В марте 2019 года у Юрайи Фейбера родилась дочь, после чего он подумал о возвращении.

Какой бы эффектной ни была победа Фейбера, она не должна лишать бойца и его фанатов чувства реальности. Одно дело — выиграть на эмоциях и опыте, удачно попав, и другое — тщательно готовиться к новым войнам с лучшими. Чудеса не будут продолжаться бесконечно, а в бою с Генри Сехудо и другими топами скажется и возраст Фейбера, и 15 лет бойцовской карьеры. Однако боссы UFC ради хайпа запросто могут его свести с чемпионом в двух весах Сехудо вне очереди, тем более мексиканец не раз заявлял о желании подраться с кем-то из легенд.

Спортивной интриги в этом противостоянии минимум, но разве UFC это когда-то останавливало? Они и сейчас в случае возвращения готовы свести Брока Леснара сразу с Даниэлем Кормье. Возвращение Фейбера в гонку может тормознуть на пути к чемпионскому титулу россиянина Петра Яна, который после пяти побед в UFC если не заслужил титульный бой прямо сейчас, то должен получить его через поединок.

Другим резонансным событием прошедшего UFC стала победа экс-чемпионки в полулёгком весе Жермейн де Ландами над непобеждённой американкой Эспен Лэдд за 16 секунд. Голландка отправила американку на настил мощным правым кроссом, но та не выключилась и была готова защищаться на земле, но в этот момент рефери Херб Дин остановил схватку. За самым известным действующим арбитром и раньше водилась любовь к ранним остановкам, но тут принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть» вышел за рамки здравого смысла. Так заботой о здоровье бойцов можно обосновать остановку после любого нокдауна.

Однако Дина можно понять, если вернуться к тому, что произошло накануне. Лэдд весогонка давалась тяжело как никогда. На весы она выходила без одежды, в кольце, окружённом сплошной занавеской, а в тот момент, когда девушка всё-таки втиснулась в соревновательный лимит, её сильно затрясло от обезвоживания. После этого Лэдд не приняла участия в традиционной пресс-конференции и неизвестно, в каком состоянии вышла на бой. Так может, Дин просто решил проявить к ней сострадание и избавить от более серьёзных проблем в дальнейшем?