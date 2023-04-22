Землетрясение произошло у берегов Мальты Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Средиземном море у берегов Мальты

Фото: 41.mchs.gov.ru

У побережья Мальты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Оно произошло в субботу, 22 апреля, в Средиземном море. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По имеющейся информации, эпицентр катаклизма находился в 113 километрах к юго-востоку от города Биркиркара, население которого насчитывает порядка 21,6 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи. Эпицентр находился в 474 км к юго-востоку от столицы республики, города Сува, очаг залегал на глубине 576 км.

Также сообщалось, что у берегов Папуа — Новой Гвинеи было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр стихии находился в 224,6 километра на северо-восток от города Каивенг, население которого составляет 19,8 тысячи человек.