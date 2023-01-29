В США объяснили решение Запада нарастить поставки военной помощи Киеву WSJ: Запад нарастит поставки оружия Киеву, так как боится преимущества РФ на дистанции

Фото: нато/сша

Запад решил нарастить военную помощь Украине, так как опасается способности России одержать победу в любом затяжном конфликте на истощение, объясняют журналисты The Wall Street Journal Лоренс Норман и Стивен Фидлер. По мнению авторов, НАТО и ЕС опасаются, что время может быть на стороне Москвы.

Как пишет издание, прежде Запад надеялся, что шансы Киева на победу будут увеличиваться, если конфликт станет длиться все дольше. Однако, как считают американские журналисты, нынешняя обстановка показывает, что РФ может оказаться сильнее в любой длительной военной кампании на длинной дистанции.

В материале подчеркивается, что сейчас для Киева невозможно «окно». По словам журналистов, Киеву срочно требуется мощное западное оружие.

Ранее аналитики американского издания The New York Times писали, что США вместе с союзниками планируют изменить динамику боевых действий на Украине за счет обучения бойцов ВСУ ведению общевойсковых боев с применением пехоты, танков и артиллерии. Предполагается, что это позволит не дать боевым действиям зайти в тупик.

По данным авторов материала, эксперты из США сходятся во мнении, что боевые действия на Украине в 2023 году могут зайти в тупик и заморозка конфликта сыграет на руку России. В этой связи США с союзниками в последние недели приступили к активному обсуждению того, как изменить динамику на поле боя.