В словах Лукашенко о минировании Ryanair обнаружили подтасовку фактов

Издания The Daily Beast и Der Spiegel обратили внимание на версии президента Белоруссии Александра Лукашенко о минировании самолёта ирландской авиакомпании Ryanair. Это произошло после публикации исходного письма, якобы отправленного боевиками палестинского движения ХАМАС. Журналисты считают, что смогли обнаружить подтасовку фактов.
Письмо
В редакции обратили внимание, что Израиль и Палестина за два дня до инцидента заключили перемирие. По мнению журналистов, это также говорит о несостоятельности версии белорусского президента. Они подчеркнули, что «никто всерьёз не верит в заявление об угрозе взрыва».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно и в соответствии с международными правилами, когда отдавал приказ посадить самолёт в Минске. Он подчеркнул, что сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии.
Лайнер Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска. Белорусские диспетчеры сообщили о бомбе на борту. В Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии заявили, что солдаты палестинского движения ХАМАС угрожали взорвать самолёт в небе над Вильнюсом. Для сопровождения борта до минского аэропорта был поднят истребитель МиГ-29 ВВС страны.
На самолёте находился признанный в Белоруссии экстремистом и заочно обвинённый по статье «Массовые беспорядки» основатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Канал активно освещал протесты в стране, которые возникли после прошедших выборов президента.