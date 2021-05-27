В словах Лукашенко о минировании Ryanair обнаружили подтасовку фактов

https://static.news.ru/photo/c95a7518-3ccb-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Издания The Daily Beast и Der Spiegel обратили внимание на версии президента Белоруссии Александра Лукашенко о минировании самолёта ирландской авиакомпании Ryanair. Это произошло после публикации исходного письма, якобы отправленного боевиками палестинского движения ХАМАС. Журналисты считают, что смогли обнаружить подтасовку фактов.

Письмо пришло на электронную почту воздушной гавани через 24 минуты после того, как пилоты получили информацию о минировании. Так, диспетчеры порекомендовали самолёту приземлиться в 12:33, а сообщение пришло на почту «Белавиа» в 12:57. Из этого журналисты сделали вывод, что экстренная посадка лайнера в Минске была спецоперацией белорусских властей по задержанию оппозиционного блогера Романа Протасевича.

В редакции обратили внимание, что Израиль и Палестина за два дня до инцидента заключили перемирие. По мнению журналистов, это также говорит о несостоятельности версии белорусского президента. Они подчеркнули, что «никто всерьёз не верит в заявление об угрозе взрыва».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно и в соответствии с международными правилами, когда отдавал приказ посадить самолёт в Минске. Он подчеркнул, что сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии.

Лайнер Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска. Белорусские диспетчеры сообщили о бомбе на борту. В Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии заявили, что солдаты палестинского движения ХАМАС угрожали взорвать самолёт в небе над Вильнюсом. Для сопровождения борта до минского аэропорта был поднят истребитель МиГ-29 ВВС страны.

На самолёте находился признанный в Белоруссии экстремистом и заочно обвинённый по статье «Массовые беспорядки» основатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Канал активно освещал протесты в стране, которые возникли после прошедших выборов президента.