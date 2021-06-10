В США рассказали о плане НАТО по сокрушению России

Американцы и их союзники по НАТО вынашивают план по сокрушению России в случае войны. Пентагон может воспользоваться всем арсеналом Североатлантического альянса. Об этом пишет в статье The National Interest журналист Крис Осборн.
По его словам, в Минобороны США
Союзники могут победить в случае возможного противостояния, если будут использовать все возможности искусственного интеллекта и взаимодействовать друг с другом. Во время военного конфликта следует молниеносно идентифицировать цели и вести по ним огонь. По словам Осборна, в Вашингтоне планируют расширить программу по обмену данными и включить в неё союзников по НАТО. Он подчеркнул, что перед военными стоит задача по синхронизации различных видов коммуникации. Это позволит им действовать как единое целое.
Ранее National Interest рассказал о подготовке США к третьей мировой войне. Американские ВВС регулярно отрабатывают противостояние с хорошо вооружённым противником в рамках учений Red Flag. Военные моделируют ситуации, когда их оппонент применяет самолёты пятого поколения и передовые средства противовоздушной обороны.