NI рассказал о подготовке ВВС США к третьей мировой войне

https://static.news.ru/photo/d566c4e2-96b1-11eb-bc85-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Американские ВВС регулярно проводят учения Red Flag, в рамках которых отрабатывается возможное противостояние с хорошо вооружённым противником. Обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest пояснил , что таким образом Вашингтон готовится к третьей мировой войне.

В рамках манёвров происходит моделирование ситуаций, когда ВВС США сталкиваются с противником, обладающим самолётами пятого поколения и передовыми средствами противовоздушной обороны.

Эксперт, ссылаясь на доклад ВВС США, отмечает, что тактика воздушного боя является преобладающей в сценарии учений. Кроме того, учитываются потенциальные угрозы из космоса и в киберпространстве. По словам Осборна, наличие этих угроз усложняет задачу американских ВВС по уничтожению систем ПВО вероятного противника.

Ранее NEWS.ru писал, что политолог Андрей Кортунов спрогнозировал сценарий начала третьей мировой войны. По его мнению, он может быть идентичен развитию событий перед Первой мировой. Тогда руководство ведущих европейских держав не было готово к такому, но конфликт начался «помимо желания тех, кто принимал основные решения».