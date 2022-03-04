Жизнь в изоляции: опыт Ирана в противодействии международным санкциям

Иран — бывший главный союзник США на Ближнем Востоке столкнулся с первыми серьёзными санкциями в 1979 году во время Исламской революции, когда группой студентов были взяты в заложники работники американского посольства в Тегеране. С тех пор страна находится под непрекращающимися очередями всё новых и новых санкций, наложенных международным сообществом. За долгие годы Иран сумел в некотором роде приспособиться к не самым лёгким условиям, но, несмотря на это, жизнь в Иране всё ещё обладает для самих иранцев сложностями, которые отражаются на многих сферах повседневной жизни.

Даже после событий 1979 года, ухудшения отношений с западом, тотальной перестройкой правительства и экономики Иран с переменным успехом показывал внушительные темпы роста ВВП. Ситуация изменилась после 2012 года, когда страна решила всё же пойти по пути изоляции, отвергая условия бывшего президента США Барака Обамы по интеграции в мировое сообщество. С тех пор экономика Ирана находится в неуклонном падении, которое лишь усиливается пакетами новых антииранских мер.

Залповые санкционные очереди

Санкции 2012 года полностью закрыли Ирану доступ к мировым финансовым рынкам, отключили от SWIFT, ограничили поставки техники и электроники в страну, а также нанесли существенный удар по иранской нефтяной и газовой сфере. Для достижения поставленных задач по санкционированию Ирана были приняты самые разные меры. Санкции против Центробанка страны существенно снизили возможности Ирана по международной продаже своей нефти, а озвученные Конгрессом США меры, которые бы применялись против компаний, не прекративших сотрудничество с Ираном, привели к тому, что большинство компаний предпочли не брать на себя подобные риски.

Санкции, введённые против нашей страны, являются самыми суровыми и строгими санкциями, когда-либо применявшимися к какой-либо стране. Но расчёт врагов, что с помощью этих санкций они могут поставить Иран в слабое положение, ошибочен и является результатом их материалистических расчётов, — заявлял бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В действительности самые жёсткие санкции были только впереди. К 2015 году на различные сферы, включая военную, ядерную, энергетическую, банковскую, торговую и страховую, были наложены санкции как со стороны Соединённых Штатов, так и Европейского союза. В этом году между Ираном и мировыми державами была заключена ядерная сделка (Совместный всеобъемлющий план действий). Согласно сделке, Иран отказывался от разработки ядерного оружия, сохраняя за собой право на мирный атом и допускал инспекторов из Международного агентства по атомной энергии на свои атомные объекты. В обмен на это мировое сообщество снимало с ближневосточной страны санкции. Достижение соглашения воспринималось в мире как настоящий прорыв в отношениях с Ираном. Целый ряд ограничений был снят, однако иностранные бизнесы и инвесторы не спешили возвращать свои представительства и активы на открывшийся рынок, опасаясь, что дружественный настрой продлится недолго. В первый год после отмены санкций ВВП страны вырос на внушительные 12,3%, чтобы затем, в 2019 году, после повторного ввода санкций снова упасть до отрицательных значений в минус 9%.

МАГАТЭ высказывало различные замечания по исполнению условий ядерной сделки, но Иран шёл на компромиссы. Но с приходом в Белый дом Дональда Трампа в США с новой силой возобновилась антииранская риторика. Он инициировал новые санкции и вывел Штаты из ядерной сделки. Американским компаниям запрещалось работать как с Ираном, так и с компаниями, которые сотрудничают с ним. На этот раз санкции были введены и против высшего руководителя Ирана Али Хаменеи, а также его окружения. В ответ Иран пригрозил, что продолжит свою ядерную программу, если мировое сообщество не предоставит ему гарантий безопасности и не защитит от действий США. Трамп парировал ещё одним жёстким пакетом, заявляя : «Если они сделают что-то ещё, я всё удвою».

Хотя нынешний президент Штатов Джо Байден обещал отменить решение Трампа и вернуться в сделку, этого все ещё не достигли. 27 декабря 2022 года в Вене был запущен уже восьмой раунд переговоров по сделке, а в феврале постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил , что дипломаты почти пришли к решению и находятся в «пяти минутах от финиша».

Так или иначе страна всё ещё продолжает жить под давлением санкций, а её жители стараются их по возможности обходить.

Финансовая сфера

Инфляция: последние несколько лет инфляция в Иране находится в пределах между 30 и 50%. Сильнее всего растут цены на пищевые продукты, а также на аренду жилья. Правительство пытается устанавливать различные субсидии на товары первой необходимости, но ограниченность бюджета приводит к тому, что денежные вливания в одну сферу приводят к финансовому дефициту в другой. Иранцы, недовольные тем, как сгорают их денежные сбережения, пытаются хранить хотя бы часть своих сбережений в долларах, однако и тут всё не очень просто.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Курсы валют: официально в иранских банках установлен фиксированный курс валют, которым активно пользовалось население, вплоть до выхода США из ядерной сделки, когда из-за новых санкций большинство операций с валютой стало осуществиться через чёрный рынок из-за недостатка долларов в банках. Это происходило на фоне сильного обесценивания иранского риала. Официальный курс в 2022 году составляет 42,000 иранских риалов за один доллар, в то время как по данным портала Bonbast, на сегодня для покупки одного доллара на чёрном рынке, где торгует большинство населения, необходимо отдать более 262,000 иранских риалов.

Фондовый рынок: иранцам запрещено хранить в своих домах более €10 000. В этих условиях единственным способом спастись от инфляции становится инвестиции в фондовый рынок. В стране работает одна биржа в Тегеране, на которой торгуются акции иранских компаний. Большинство из них либо принадлежат правительству, либо контролируются государственными деятелями.

С 2015 по 2021 год рыночная оценка фондового рынка Ирана выросла с $50 миллиардов до $350 миллиардов. Каждый седьмой иранец имеет брокерский счёт и инвестирует свои деньги на Тегеранской бирже за неимением альтернатив по сохранению капитала. В результате фондовый рынок страны, по оценкам экспертов, находится в пузыре, так как рыночная оценка иранских компаний давно превысила их фундаментальную стоимость. Альтернативным вложением для многих часто становится недвижимость или криптовалюта.

Рынок электроники, свобода Интернета и передвижения

Смартфоны: на рынке смартфонов с большим отрывом доминируют устройства на операционной системе Android (более 93% от общего числа смартфонов). Большинство иранцев пользуются аппаратами Samsung и LG. Но после санкций Трампа присутствие обеих компаний на иранском рынке резко уменьшилось. В 2021 году обе компании попытались вернуться, но президент Ирана Ибрахим Раиси запретил их, обвиняя в том, что они не дают иранскому импортозамещению развиваться. Вместо них рынок завоевывают компании из Китая — Huawei и Xiaomi. Apple официально не завозит свою продукцию в страну, однако некая часть прошитых iPhone все же попадает в Иран через соседние страны.

Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Интернет сервисы: Даже если у иранца окажется iPhone, он не сможет официально скачать приложения и пользоваться Appstore. Из-за санкций в Иране недоступно огромное число интернет-сайтов и приложений. В стране заблокированы как американские соцсети вроде Facebook и Instagram, так и российские «Вконтакте» и «Одноклассники». Запрещены и иностранные интернет-магазины, в число которых входят даже китайский Taobao и Aliexpress. Под запретом также находится большинство стриминговых платформ (YouTube, Twich, Netflix, SoundCloud) и иностранных новостных агентств (BBC, Fox News, CNN).

В надежде ощутить хоть какую-либо свободу в Интернете иранцы обращаются к Telegram, который, к слову, также запрещен. Несмотря на это, им пользуются более 45 миллионов, что составляет более половины всего населения страны. Обход блокировки осуществляется через VPN сервисы.

Автопром: хотя импортозамещение в сфере смартфонов не увенчалось успехом, Иран продолжил развивать свой собственный автопром. Иранские автомобильные компании Saipa и Khodro занимают 28 и 12% местного рынка автомобилей. Также в стране продаются китайские и французские модели.

Авиакомпании: в сфере полётов у Ирана серьёзных проблем на данный момент нет. Граждане почти всех стран могут прилетать в Иран, оформив визу всего за два дня до вылета. Иранцы также при желании могут отправиться в путешествие по миру. Для этого им доступна в том числе и иранская авиакомпания Iran Air. Из-за санкционных ограничений авиапарк компании сильно устарел. Последний новый самолёт был приобретён компанией в 1994 году. Из-за опасений по надежности самолётов компании с 2010 года запрещено летать над территорией Евросоюза. Для иранцев это не представляет большой проблемы, так как в страну выполняют рейсы многие крупные авиакомпании, включая Qatar Airways, Turkish Airlines, «Аэрофлот» и United Airlines.

Чем заменили фастфуд и одежду

Фастфуд: в Иране имеется копия почти каждой крупной франшизы сети питания. Вместо Pizza Hut — Pizza Hat, вместо KFC — ZFC, а вместо Mcdonald's в стране есть его аналог MashDonalds.

Ein Buchstabe ausgewechselt und fertig - fast food in Isfahan (Iran) pic.twitter.com/7oGOtXCUcR — ulrike weiser (@ulrikeweiser) May 3, 2013

Отсутствие в стране крупных мировых сетей питания в некотором роде связано и с нелюбовью иранцев к традиционным символам западного капитализма ещё с революции 1979 года.

Дистрибуция продукции некоторых пищевых компаний вроде Coca-Cola или Heinz осуществляется путём её локального производства.

Одежда: уход с иранского рынка западных производителей одежды привёл к расцвету местных фабрик. Те же классические джинсы или футболки с изображениями американского Микки-Мауса теперь производятся в самом Иране.