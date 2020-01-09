https://static.news.ru/photo/6680c56a-3379-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zakir Hossain Chowdhury/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индийские врачи в штате Карнатака по ошибке признали мёртвой местную жительницу. Позднее женщина по имени Малата Чаугули очнулась во время собственных похорон. Об этом в пятницу, 10 января, сообщают местные СМИ.

Женщина была госпитализирована с сильным жаров. Спустя несколько часов после того, как её доставили в больницу, она потеряла сознание. Медицинским специалистам не удалось привести Чаугули в чувства. Они диагностировали смерть пациентки.

Оказалось, что жительница Индии впала в кому. Родственники забрали тело «покойной» и поставили его в гробу при входе в дом, чтобы все желающие смогли проститься с Чаугули.

Однако во время церемонии похорон женщина внезапно открыла глаза, тем самым шокировав родственников и родных. Позднее действия медиков были признаны врачебной ошибкой, сообщает The Hindu.

Ранее, в октябре 2019 года, NEWS.ru писал, что 55-летний индус «ожил» на своих похоронах. Он покачал головой во время церемонии прощания.