Жители Венесуэлы станут миллионерами поневоле

https://static.news.ru/photo/341a0572-7e60-11eb-a3fa-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Центральный банк Венесуэлы с 8 марта введёт банкноты номиналом в один млн боливаров. Выпуск соответствующих купюр связан с гиперинфляцией, которая по итогам 2020 года замедлилась до 3000%.

На протяжении нескольких последних лет Венесуэла переживает тяжёлый экономический кризис. Местная валюта в постоянном режиме проходит процесс обесценивания. В августе 2018 года ЦБ убрал с банкнот пять нулей, проведя деноминацию. Однако менее чем за три года регулятор вынужденно выпустил купюры с шестью нулями.

Новые банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и 1 млн боливаров начнут постепенно поступать в обращение с 8 марта 2021 года, — передаёт радиостанция «Говорит Москва».

На лицевой стороне купюр в вертикальном формате изображён национальный герой Симон Боливар, борец за независимость от Испании.

Как ранее писал NEWS.ru, США могут смягчить свои санкции в отношении Венесуэлы, если её лидер Николас Мадуро продемонстрирует готовность к переговорам с оппозицией.