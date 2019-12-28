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Жители украинского города Счастье в Луганской области потребовали от командования Украины отвести свою бронетехнику за пределы города. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции непризнанной Луганской народной республики.

В Счастье выявили пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра и один танк из состава 46-й бригады вооружённых формирований Украины во дворах жилых домов, — сообщил «KP-Донецк» офицер пресс-службы Иван Филипоненко.

Уточняется, что местные активисты отправили коллективное обращение главе Луганской областной военно-гражданской администрации с требованиями принять меры по выводу сил и техники этой бригады. Миссию ОБСЕ они также поставили в известность.

Как писал NEWS.ru, ранее Филипоненко заявил, что силовики ЛНР узнали об 11 случаях самовольного оставления части в соединениях группировки «Север» армии Украины. От лица командования Народной милиции он выразил готовность оказать помощь украинским военнослужащим, «уставшим от произвола своих командиров и не желающим больше терпеть невыносимые условия службы».