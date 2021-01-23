Жители Кипра стали получать фейковые СМС о контактах с инфицированными

https://static.news.ru/photo/bfccd73e-5dae-11eb-886e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Ложные СМС-сообщения о контактах с инфицированными коронавирусной инфекцией стали приходить жителям Кипра, заявил Госкомитет по научно-исследовательской и инновационной деятельности и цифровой политике государства.

Причиной этого назван сбой в системе службы CyRepublic во время обновления системы управления отчётностью по ситуации с коронавирусом. Специалисты устранили возникшую проблему. В госкомитете принесли извинения жителям, которые получили ложные сообщения. Будут разосланы новые СМС, чтобы граждане знали о реальной ситуации.

Тех, кто получит исправленное сообщение, убедительно просим проигнорировать предыдущее, — говорится в обращении к населению.

В случае контакта с инфицированными жители должны уходить на двухнедельную изоляцию. На десятый день пребывающий на карантине должен сдать тест на коронавирус.

Жёсткий карантинный режим действует в греческой части Кипра. Он может быть продлён и в феврале, но в несколько ослабленном виде. Правительство примет решение об ограничениях на следующей неделе, сообщает ТАСС.

За всё время пандемии на юге Кипра было выявлено 30 тысяч заболевших коронавирусом. В греческой части острова умерли 179 человек.

Как писал NEWS.ru, в начале января на Кипре был выявлен британский штамм коронавируса. Им заразились 12 человек, которые прибыли из Соединённого Королевства.