Британский штамм COVID-19 выявили на Кипре

https://static.news.ru/photo/2e83f1f2-4dde-11eb-a323-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Christophorou/XinHua/Global Look Press

Новая разновидность коронавируса, которая ранее была обнаружена в Великобритании, выявлена на Кипре. По данным местного Минздрава, инфицированы 12 человек.

Все заразившиеся новым штаммом прибыли из Соединённого Королевства. Их тестирование проводилось в рамках программы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщает ТАСС.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством.

Как ранее писал NEWS.ru, новый штамм COVID-19 добрался до Таиланда. Завезла его в страну британская семья из четырёх человек. Все они помещены на карантин в частную клинику. Местные специалисты утверждают, что приняли особые меры предосторожности, чтобы не допустить распространения новой мутации коронавируса.