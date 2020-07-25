Жители Болгарии 18-й день продолжают требовать отставки правительства

https://static.news.ru/photo/7ab19a42-cf72-11ea-8e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Valentina Petrova/ТАСС

В Болгарии уже 18-й день продолжаются протесты с требованием отставки правительства премьера страны Бойко Борисова и генерального прокурора Ивана Гешева.

В воскресенье, 26 июля, участники протестов расположились между зданиями правительства, парламента и президента страны, на так называемом «треугольнике власти», где играли в волейбол. В какой-то момент они забросали здания правительства свиными ушами. Толпа скандировала лозунги: «Мафия!» и «Отставка!».

Как сообщает ТАСС, полиция не давала демонстрантам подойти близко к основным правительственным учреждениям. Стычек между протестующими и полицией не было. Стражи порядка не мешали людям выражать своё недовольство.

В субботу в других болгарских городах также прошли мирные протесты.

Массовые акции протеста начались в Болгарии с 9 июля. Тогда горожане, политики и общественные деятели собрались перед зданием администрации президента страны. Они выражали поддержку действующему главе государства Румену Радеву. Общее число демонстрантов тогда составило более тысячи человек. С этого времени митинги и шествия стали ежедневными. Активное участие в них принимает молодёжь. Мероприятия проходят под лозунгами «Защитим демократию!».

NEWS.ru писал, что 11 июля болгарский лидер обратился к нации. Он заявил о необходимости отправить в отставку правительство страны и генерального прокурора.