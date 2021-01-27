Жителей Украины с паспортом РФ могут ограничить в правах

https://static.news.ru/photo/7a070886-60e8-11eb-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Украины — обладатели российских паспортов будут ограничены в избирательных правах согласно закону о двойном гражданстве. Соответствующий законопроект внесён в Верховную раду.

Авторы инициативы считают, что двойное гражданство поможет украинцам приобщаться к внутренним проблемам страны и принимать участие в её политической жизни. Однако это касается только тех, у кого второй паспорт не российский.

В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав, — цитирует текст пояснительной записки РИА Новости.

Обладатели документа с двуглавым орлом на обложке не смогут голосовать на выборах всех уровней, пока в Киеве не снимут с России статус «агрессора» или до момента отказа украинца от гражданства РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Раду законопроект, предполагающий легализацию двойного гражданства. Депутат Олег Дунда отметил, что многие украинцы уже имеют гражданства других стран и подобная норма поможет вывести их из тени.