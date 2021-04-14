Житель Харькова четыре раза переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3abdf992-9d14-11eb-aaab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Украинец четыре раза переболел COVID-19. Об этом сообщил врач харьковской клинической больницы № 17 Роман Елисеев.

Харьковчанин заражается коронавирусом из-за проблем со здоровьем. Из-за сопутствующих заболеваний у мужчины не вырабатывались антитела, сообщает Telegram-канал «Вартовi Еспресо».

Его уже выписали, — заявил Елисеев.

Ранее Минздрав Украины включил Харьковскую область в «красную зону» эпидемиологической опасности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Всего за время пандемии на Украине заболели свыше 1,8 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 37 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Киева Виталий Кличко призвал власти Украины ввести общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что в стране происходит бесконтрольное распространение инфекции, поэтому следует ограничить транспортное сообщение между регионами и перевести население на дистанционную работу.