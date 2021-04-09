Кличко потребовал ввести на Украине «настоящий локдаун»

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Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинское правительство ввести общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Сейчас, по его словам, в стране происходит бесконтрольное распространение коронавируса.

По мнению Кличко, передвижение транспорта между регионами следует ограничить, а граждан, которые «хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисах, а не дистанционно», отправить по домам. При нынешней эпидемической ситуации, уверен мэр украинской столицы, недопустимо «гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить гулять в другие города».

Я обращаюсь к правительству: безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, настоящего локдауна. <...> Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями, быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах, — сказал Кличко.

Он подчеркнул, что в европейских странах давно действуют жёсткие ограничения, но даже там ситуация с распространением вируса остаётся сложной. В то же время «украинцы ведут себя так, словно вирус испугается и убежит», посетовал политик.

Сейчас в республике адаптивный карантин, который предусматривает ограничения в отдельных регионах. Зоны эпидемиологической опасности разделены на зелёную, жёлтую, оранжевую и красную — в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

В Киеве, который находится в красной зоне, с 5 апреля запрещена работа школ и детских садов, в общественный транспорт пассажиров пускают только по спецпропускам. По словам Кличко, жёсткие меры в столице могут быть продлены до 10 мая, если ситуация в городе не улучшится.

Ранее, как писал NEWS.ru, Украина несколько раз обновила рекорд заболеваемости в стране на фоне пандемии коронавируса.