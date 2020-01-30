Прокуратура болгарского города Варны передала в суд дело российского гражданина, который пытался выехать из страны по поддельному паспорту.
38-летний Маирбек К. въехал на территорию Болгарии по паспорту гражданина Румынии. Затем он пытался покинуть страну, но был задержан в аэропорту Варны. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что индийская полиция задержала 38-летнего гражданина России с наркотическим веществом чарас. У него было более 1 кг наркотика. В ноябре 2019 года испанские силовики задержали путешествующего на паруснике россиянина. Его обвиняют в контрабанде кокаина.
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