https://static.news.ru/photo/46ddd348-4363-11ea-b911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура болгарского города Варны передала в суд дело российского гражданина, который пытался выехать из страны по поддельному паспорту.

38-летний Маирбек К. въехал на территорию Болгарии по паспорту гражданина Румынии. Затем он пытался покинуть страну, но был задержан в аэропорту Варны. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, российские дипломаты из генконсульства в Варне готовы оказать гражданину РФ необходимую помощь, однако на данный момент он за ней не обращался.

Ранее NEWS.ru писал, что индийская полиция задержала 38-летнего гражданина России с наркотическим веществом чарас. У него было более 1 кг наркотика. В ноябре 2019 года испанские силовики задержали путешествующего на паруснике россиянина. Его обвиняют в контрабанде кокаина.