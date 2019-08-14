https://static.news.ru/photo/c55c2598-bf16-11e9-a529-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что глава Украины Владимир Зеленский пытается повторять за российским президентом Владимиром Путиным. Так политик прокомментировал решение украинских властей об упрощении получения паспорта для граждан России.

Это попытка повторять наши решения. Путин ввёл для жителей Донбасса, и Зеленский повторяет, — сказал Жириновский в своем Telegram-канале .

Политик отметил, что переехать из России на Украину могут только единицы, а в обратном направлении едут десятки тысяч человек. Объясняется это более низким уровнем жизни и попыткой запретить русский язык на Украине.

Ранее News.ru сообщал, что настоящий скандал разгорелся в Верховной раде из-за выступления депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Украины Вадима Рабиновича. В ходе подготовительного заседания парламента он обратился к присутствующим на русском языке. Его речь прервала представитель партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она призвала прекратить использовать русский язык и потребовала от него продолжить выступление на украинском.